«Я делал это много лет»: Трамп признался, что Путин использует его успешную тактику

После мирных переговоров на высоком уровне в Эр-Рияде в понедельник Белый дом в своем заявлении во вторник заявил, что Украина и Россия взяли на себя обязательство прекратить боевые действия в Черном море.
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