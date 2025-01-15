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Царьград

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Сергей Собянин: В 2024 году в Москве спасли 370 тысяч человек

Сергей Собянин: В 2024 году в Москве спасли 370 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году около 370 тысяч человек были спасены в флагманских медцентрах столицы.

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