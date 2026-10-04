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Бунты студентов во Франции сменило антиукраинское шествие. Париж "разгорается" перед неизбежным

Бунты студентов во Франции сменило антиукраинское шествие. Париж "разгорается" перед неизбежным

Бунты студентов во Франции сменило антиукраинское шествие. Париж всё больше "разгорается" перед неизбежным: уходом Эммануэля Макрона и вступлением на пост президента более правого политика.

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