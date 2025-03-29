Начало извержения супервулкана Йеллоустон будет таким: «Закипит, как чайник»

Издание Life.ru обратилось к экспертам с вопросами о текущем состоянии супервулкана Йеллоустон, расположенного в США, и о том, насколько оправданы опасения относительно его активности и потенциальной угрозы для Североамериканского континента.
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