Гребец Сарычев: на сборах проводили до 11 месяцев в году

Чемпион России 2003 и 2004 годов по академической гребли, участник афинской Олимпиады Валерий Сарычев вспомнил, как выглядел его режим во время активной спортивной карьеры.
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