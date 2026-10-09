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Газета.ру

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Гребец Сарычев: на сборах проводили до 11 месяцев в году

Гребец Сарычев: на сборах проводили до 11 месяцев в году

Чемпион России 2003 и 2004 годов по академической гребли, участник афинской Олимпиады Валерий Сарычев вспомнил, как выглядел его режим во время активной спортивной карьеры.

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