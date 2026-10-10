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Царьград

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Блумберг: США предложили мигрантам $3000 за выезд

Блумберг: США предложили мигрантам $3000 за выезд

Администрация Трампа предлагает несовершеннолетним мигрантам $3000 за добровольный выезд из США. Эта программа, расширенная в этом году, стартовала в прошлом году с выплатой $2500, сообщают юристы и правозащитники.

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