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Соратник Тимошенко назвал Украину «больницей» из-за проекта о каннабисе

Соратник Тимошенко назвал Украину «больницей» из-за проекта о каннабисе

Украинский парламентарий Алексей Кучеренко раскритиковал принятие Верховной радой законопроекта о легализации медицинской марихуаны, заявив, что сторонники данной инициативы считают Украину «страной больных».

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