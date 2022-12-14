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Кубок IBU. Спринт. Брурссон стартует 5-й, Юханссон – 7-й, Лампич – 11-й, Хинц – 22-й, Гротиан – 43-й

15 декабря в Италии стартует второй этап Кубка IBU по биатлону. Женщины пробегут спринтерскую гонку.  Кубок IBU по биатлону-2022/23 2-й этап Риднау-валь Риданна, Италия Женщины Спринт Начало – 18.

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