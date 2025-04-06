"Печенье для босса": готовим легендарное лакомство от Теда Лассо

Продукты Продукты для приготовления шортбредов. Виктория Мельникова / Metro Фото: 200 г сливочного масла комнатной температуры, 75 г сахарной пудры (или сахара), 180 г муки, 50 г миндальной муки, щепотка соли.
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