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Конвейер фейков: от продажи тайги Китаю до медиатеррора в Алешках

Конвейер фейков: от продажи тайги Китаю до медиатеррора в Алешках

Современное противостояние уже давно вышло за рамки поля боя, второй фронт сегодня — это борьба за умы, и боевые действия разворачиваются в сети.

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