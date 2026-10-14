The Social Security Administration announced Wednesday that benefit and Supplemental Security Income payments will increase by 3.
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