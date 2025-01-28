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    Окно уже прорубали, теперь можно и канализацию проложить в европу... Пусть в америке на газ меняют.«В Европу проруби...

Видео прямо из "серой зоны" - вот так выглядит неудачная поездка хохлопитеков на БМП Bradley с целью окопаться поближе к нам.

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