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За рулем

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Июльская ценовая ревизия: кто из автопроизводителей сделал авто дороже, а кто — доступнее

Июльская ценовая ревизия: кто из автопроизводителей сделал авто дороже, а кто — доступнее

Минувший месяц выдался для российского авторынка периодом контрастов.Мониторинг ценников официальных дистрибьюторов показал, что количество брендов, решивших поднять стоимость своих моделей, более чем вдвое превысило число тех, кто пошел навстречу покупателям.

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