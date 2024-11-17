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За рулем

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Единственный в Эстонии Cybertruck сделан из вазовской «пятерки»

Единственный в Эстонии Cybertruck сделан из вазовской «пятерки»

Электрический пикап Cybertruck можно взять в аренду в США или России (правда, у нас будет несколько дороже), но что делать, если вы живете в Евросоюзе, где Сайбертрак не только не сдают в аренду, а вообще запрещают, да и средств на покупку вожделенного хита Теслы категорически не хватает? Оригинальный ответ нашел 45-летний Рауно Марцоо, построивший «единственный Cybertruck в Эстонии».

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