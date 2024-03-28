Экс-главу криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы

REUTERS/Amanda Perobelli В США огласили приговор в отношении бывшего криптовалютного миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, совершившего одно из крупнейших финансовых преступлений в истории страны, сообщает 28 марта Reuters.
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