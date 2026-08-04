Нижегородские эксперты обсудили подготовку общественных наблюдателей к выборам

Эксперты Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами рассмотрели ход подготовки общественных наблюдателей к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного собрания.
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