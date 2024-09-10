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Царьград

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В Гороховце прокуратура требует снести портящий облик города советский дом

В Гороховце прокуратура требует снести портящий облик города советский дом

Двухэтажка 1932 года постройки находится в аварийном состоянии и расселена, но торчит, как бельмо на глазу.

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