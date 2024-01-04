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В Шереметьево возможны задержки рейсов из-за аномального мороза

Задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний возможны в аэропорту Шереметьево. Причиной стали аномальные морозы, заявила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова в беседе с РИА Новости.

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