Лауреат Нобелевской премии мира призвал Запад «расчленить» и «сократить» Россию

Прямым текстом. Собственно, ничего нового.Пшеки, сэр.Месяцев пять назад бравый усатый старикан Лех Валенса (президент Польши в 1990-95 годах, председатель профсоюза "Солидарность" в 1980-91 годах, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года "за деятельность в поддержку прав рабочих", рыцарь Большого креста британского ордена Бани, кавалер Большого креста французского ордена Почётного легиона, рыцарь Большого креста на цепи ватиканского ордена Пия IX, кавалер медали ЮНЕСКО и израильской медали в память о восстании в Варшавском гетто, обладатель американских Президентской медали Свободы и международной премии Свободы, лауреат премии Совета Европы "за выдающийся вклад в защиту прав человека" и Всемирной премии за толерантность, почётный гражданин Лондона и т.