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Русская весна

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500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, наступает век Евразии — Орбан

500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, наступает век Евразии — Орбан

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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