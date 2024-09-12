Боевики ВСУ в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей

Во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили автомобили мирных жителей, свидетельствуют видеоматериалы, полученные от бойцов 44-го армейского корпуса и переданные РИА Новости.
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