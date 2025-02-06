Появились подробности в деле об убийстве экс-мэра Самары и его супруги

Алексей Камышов

Вряд ли ей назначат ПЖ. Она же ЖЕНЩИНА! А им ПЖ никогда не выносят. Лет 7 максимум, да и то через 3,5 года выйдет на досрочное. А может и вообще, на условку съехать по какой нибудь "болезни", или "состоянию аффекта". Женщины умеют врать и играть роль "жертвы".