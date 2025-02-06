Экс-мэр Самары Виктор Тарахов и его жена Наталья погибли они около месяца назад, когда вернулись в РФ из Финляндии.
Появились подробности в деле об убийстве экс-мэра Самары и его супруги
Комментарии
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Владимир Петров
Судя по губам, упыриха знатная... Теперь дольче вита на пожизненном...
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19 час.
Алексей Камышов
Вряд ли ей назначат ПЖ. Она же ЖЕНЩИНА! А им ПЖ никогда не выносят. Лет 7 максимум, да и то через 3,5 года выйдет на досрочное. А может и вообще, на условку съехать по какой нибудь "болезни", или "состоянию аффекта". Женщины умеют врать и играть роль "жертвы".
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3 час.
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