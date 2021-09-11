А меня читают крымские татары? Если да, то напишите в личку, кто вас притесняет?

Медвежий уголПолитикаА меня читают крымские татары? Если да, то напишите в личку, кто вас притесняет? - Тверской районный суд Москвы арестовал на 16 суток участницу пикета против преследования крымских татар Анну Кречетову.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БушмелеваПо её утверждению всех крымских татар посадили... И сколько человек ? 10 или 15 ? сколько ума у этой "зато красивой?" девица которая хотела кружевные трусы была прикольнее))ААлексейНу дура она на всю пустую голову, не понимает, что за всё придётся отвечать и не когда-нибудь, а в этой жизни.Комментировать
Свежие комментарии