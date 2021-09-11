Медвежий угол

36 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Опрос отстойный, на блюдечке с голубой каёмочкой надо преподнести "кто друг, а кто враг", а если враг преподнесёт, ка...Россия как велики...
  • Александр Стародубцев
    https://bigpicture.ru/vzryvnaya-ljubov-terakt-v-1950-godu-v-shkole-pod-tiraspolem-o-kotorom-molchali-polveka/Почему в СССР не ...
  • Александр Стародубцев
    А жертвам от этого легче????Почему в СССР не ...

А меня читают крымские татары? Если да, то напишите в личку, кто вас притесняет?

А меня читают крымские татары? Если да, то напишите в личку, кто вас притесняет?

- Тверской районный суд Москвы арестовал на 16 суток участницу пикета против преследования крымских татар Анну Кречетову.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Татьяна Бушмелева
По её утверждению всех крымских татар посадили... И сколько человек ? 10 или 15 ? сколько ума у этой "зато красивой?" девица которая хотела кружевные трусы была прикольнее))
Алексей
Ну дура она на всю пустую голову, не понимает, что за всё придётся отвечать и не когда-нибудь, а в этой жизни.

Картина дня

наверх