Трамп намерен депортировать поддерживающих ХАМАС мигрантов в случае избрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах запретить въезд в страну мигрантам, которые симпатизируют ХАМАС, а также тем, кто отрицает "право Израиля на существование".
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