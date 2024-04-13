В МИД РФ назвали заявление Токио о ядерной угрозе неуважением к жертвам атак США

Известия/Дмитрий Коротаев Заявление постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о якобы "российской ядерной угрозе", в котором она упомянула ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, не уточнив, что их устроили американцы, является неуважением к памяти жертв атак США.
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