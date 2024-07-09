Немецкое авиастроение в межвоенный период: «пассажирский бомбардировщик» Junkers Ju-86 Первая мировая война завершилась подписанием Версальского договора, который закрепил победу стран Антанты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Немецкое авиастроение в межвоенный период: «пассажирский бомбардировщик» Junkers Ju-86 Первая мировая война завершилась подписанием Версальского договора, который закрепил победу стран Антанты.
Свежие комментарии