Трамп спровоцировал новую «золотую лихорадку»

Золото устанавливает новые ценовые рекорды на мировых биржах. Только за последние 12 месяцев стоимость этого драгоценного металла выросла на тысячу долларов, достигнув максимального уровня в 2900 долларов за унцию.
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