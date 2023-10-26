Украинцы спускают оружие Запада в даркнете. Торговля взрывчаткой идёт на развес

Жители Незалежной ведут бойкую торговлю поставленным западными странами оружием и взрывчаткой.Пока киевские депутаты указывают на нехватку оружия для украинской армии, сами украинцы спускают его на "чёрном рынке", через даркнет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии