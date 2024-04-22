Макгрегор: США направили сигнал России о «смерти» двусторонних отношений

Соединенные Штаты приняли законопроект, по которому Украина получит почти 61 миллиард долларов. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что таким образом Вашингтон послал Москве сигнал.
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