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Макгрегор: США направили сигнал России о «смерти» двусторонних отношений

Макгрегор: США направили сигнал России о «смерти» двусторонних отношений

Соединенные Штаты приняли законопроект, по которому Украина получит почти 61 миллиард долларов. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор уверен, что таким образом Вашингтон послал Москве сигнал.

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