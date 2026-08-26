Что православные отмечают 27 августа: церковные праздники, традиции и запреты

В православном календаре это день, насыщенный событиями и глубоким духовным смыслом. 27 августа — последний день Успенского поста, канун одного из главных Богородичных праздников — Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.
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