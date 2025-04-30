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Ученые обсудили будущее экологических исследований в России

Ученые обсудили будущее экологических исследований в России

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. На заседании ученого совета ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России были определены ключевые направления приоритетных научных исследований в области экологии на ближайшие годы, рассказал директор института, доктор экономических наук Александр Закондырин.

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