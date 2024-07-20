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Аналитик предрек втягивание Ирана и США в конфликт после атак Израиля на Йемен

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" специально провоцируют израильскую сторону на удары по Йемену, чтобы добиться поражения Израиля во всех конфликтах на Ближнем Востоке, в которых принимает участие еврейское государство.

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