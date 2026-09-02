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Царьград

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11 тысяч смертей в год: пестициды убивают фермеров по всему миру

11 тысяч смертей в год: пестициды убивают фермеров по всему миру

Масштабное исследование, охватившее 139 стран, показало, что ежегодно более 400 миллионов фермеров получают острое отравление пестицидами, а около 11 тысяч человек погибают.

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