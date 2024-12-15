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Мода и Шоу-бизнес

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    Дырявый  поц!!!! Ты сучара показал свою любовь к Родине и родителям. Тебя мразота продажная вообще не должно быть на ...«Много лжи текло ...
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NBC News: Джейми Фоксу кинули стаканом в лицо в его день рождения

NBC News: Джейми Фоксу кинули стаканом в лицо в его день рождения

Неизвестный кинул стакан в лицо актеру Джейми Фоксу, который известен по главным ролям в фильмах «Джанго освобожденный» и «Рэй», когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз.

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