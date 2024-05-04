Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    99 ,9% , как солдаты , по первому зову своих ОПГ-*диаспор* - готовы выполнить их любой приказ . Непослушание - жёстко...По законам шариат...
  • людмила
    Да не никакого имени, автор прикалывается, а вот над чем, непонятно...Почему католики н...
  • Георгий Михалев
    Судя по твоему имени, ты как раз продукт физической химии.Почему католики н...

Bloomberg сообщает, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг

Bloomberg сообщает, что восток ЕС скоро догонит по уровню жизни его юг

Bloomberg: восточные страны ЕС из соцблока скоро обгонят по уровню жизни южные Три страны востока Европы — Словения, Польша и Литва — к 2029-му обгонят или почти догонят южные, например, Италию, по уровню ВВП на душу населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх