Астраханские казаки выиграли федеральных грантов на 5 миллионов рублей

Астраханская область стала лидером федерального рейтинга по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества за 2021-2023 годы среди регионов с численностью населения менее 1 миллиона человек.
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