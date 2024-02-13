От падения снега на голову карагандинцев защищают штрафами

В районных акиматах Караганды предупреждают жителей о том, что на крышах зданий скопился снег и лед. Полицейские штрафуют нарушителей – тех, кто не счищает снег со своих домов, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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