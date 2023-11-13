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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

Василий Березуцкий: «Российским футболистам сейчас 100% надо уезжать. Это касается всех спортсменов: они должны выступать, неважно, за какую страну»

– Карпин говорил: игрок должен уехать, чтобы прогрессировать. Было много критики в адрес Карпина. Не боишься, что то же самое будет в твой адрес? – Мне вообще все равно.

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