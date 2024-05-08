Военные поздравили в ЛНР ветерана ВОВ с Днем Победы и выступили с концертом

Военнослужащие группировки войск "Запад" и солисты Первой фронтовой творческой бригады в ЛНР поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Кияницкого с Днем Победы и выступили перед ним с концертом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии