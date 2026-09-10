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Царьград

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Путин подарит лидеру Вьетнама уникальную статью Хо Ши Мина

Путин подарит лидеру Вьетнама уникальную статью Хо Ши Мина

Президент России Владимир Путин передаст лидеру Вьетнама То Ламу оригинал статьи Хо Ши Мина о Льве Толстом, которая была написана к 50-летию смерти писателя.

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