Путин подарит лидеру Вьетнама уникальную статью Хо Ши Мина

Президент России Владимир Путин передаст лидеру Вьетнама То Ламу оригинал статьи Хо Ши Мина о Льве Толстом, которая была написана к 50-летию смерти писателя.
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