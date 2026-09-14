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Воронежские новости

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Воронежцы ищут работу в среднем чуть больше 8 месяцев

Воронежцы ищут работу в среднем чуть больше 8 месяцев

По данным на 14 сентября 2026 года, Воронежская область заняла 59 место из 85 в рейтинге регионов России по уровню безработицы.

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