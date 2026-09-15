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Сказала «да»: солистка группы «Город 312» выходит замуж

Сказала «да»: солистка группы «Город 312» выходит замуж

Вокалистка группы «Город 312» Диана Макарова готовится к свадьбе. Радостной новостью она поделилась в своем блоге, продемонстрировав кольцо, которое жених подарил ей во время помолвки.

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