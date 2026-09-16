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Царьград

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Вернувшийся с СВО боец погиб от удара дрона в Белгороде

Вернувшийся с СВО боец погиб от удара дрона в Белгороде

В Белгороде от удара украинского дрона по АЗС погиб военнослужащий, прибывший из зоны спецоперации.Военнослужащий, вернувшийся из зоны боевых действий, погиб во время прилёта украинского беспилотника по Белгороду.

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