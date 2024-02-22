Какая погода будет в Иркутской области на длинных февральских выходных: прогноз синоптика

ИРКУТСК, 22 февраля, ФедералПресс. Приближаются продолжительные февральские праздники. Многие россияне планируют на этот период досуг за пределами дома, в том числе жители Иркутской области, которые хотят провести предстоящие выходные на природе и Байкале.
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