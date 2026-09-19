Удар по объектам врага нанесён в Одессе (ВИДЕО)

Удар по объектам врага нанесён в Одессе. На месте прилёта разгорелся пожар. Читайте также: Все федеральные СМИ против русских? .
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