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США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!».

США: «Наше это наше. А про ваше поговорим!».

Американское видение женевских переговоров сводится, по сути, к наглой и заведомо бесплодной попытке  «выцыганить» у России важные стратегические  уступки, предложив  в обмен «от мертвого осла уши и от жилетки рукава» После публичного и  весьма доходчивого разъяснения Владимира Путина о том, что Россия в Женеве будет настроена исключительно  на обсуждение вопросов представляющих взаимный интерес и не станет «педалировать» заведомо конфликтные темы, американская администрация явно засуетилась, очевидно, опасаясь предстать перед мировым сообществом в невыгодном свете.

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Татьяна Лабоцкая
Я знаю, что Господь, даёт силы нашему ВВП пройти этот ад с западными ловушками. А вот россиянам пора бы уже понять , какой ветер дует с той стороны и начать отмахиваться от западной дури
Валерий Рябов
Уж сколько раз, "в силу нашей общенациональной расслабленности и фантастического ротозейства", наши "знатоки" российской самостоятельности, пролетали после переговоров с США. А часто и оставаясь "с носом" и с территориальным минусом. Остаётся только надеяться и верить, что Бог нам поможет.
Tatyana Fedotova
Я очень надеюсь, что хоть Путина эти сволочи не задурят и не подвинут на уступки. Он должен помнить, что ни пяди своих интересов не отдавать гадам. Никаких уступок. Фиг им , а не Арктика, фиг им Сирия, фиг им стратегическая стабильность, фиг им всё. Сначала пусть все базы, которые они к нам придвинули с 90-х уберут. Вот тогда можно о стабильности поговорить. А так, я бы их с землей сравняла. Сразу вони на Земле будет меньше. Вся гадость и подлость от этих предков беглых преступников из старого света. Гены не задавишь. Бандиты и проститутки.
Evgenija Palette
!!!!!!!! Согласна с каждым словом. Только хотелось бы сказать, какой великолепный был сегодня ВВП на своей пресс-конференции. Собран, категоричен, остроумен и просто умен, как всегда.
Vladimir Orekhov
Tatyana Fedotova → Валерий Рябов 16 июня, 20:31 Я очень надеюсь, что хоть Путина эти сволочи не задурят и не подвинут на уступки. Ответ А я хотел бы надеяться, что новый Президент РФ (после Путина) не ослабит хватку в защиту интересов России – слишком уж мы пострадали от президентов/предателей (Горбачев, Ельцин) и не хотелось бы пришествия подобных деятелей.
Tatyana Fedotova
Я тоже на это надеюсь. Очень надеюсь, что уже есть умные преемники. Не видно что то правда их. Но может так надо? Но тут нужен не один преемник, тут нужна команда сильных и умных единомышленников. Одному ведь не разорваться. Путин - разведчик. Он силён, слава богу, во внешней политике, ему бы ещё в помощь хозяйственника такого же уровня, который по хозяйски бы подошёл к внутренней политике. Люди почувствуют заботу, рост благосостояния и личного, и страны в целом, тогда нас никакие враги не победят. Пятой колоне крыть будет нечем и полностью она сдуется без всяких репрессий. Никакого Сталина не понадобится. Цифровизация цифровизацией. Это бы хорошо в плане прозрачности продвижения финансов, чтобы не было возможности чиновникам воровать. Как говорил дедушка Ленин : УЧЕТ и КОНТРОЛЬ! А вот чтобы организовать внутреннее хозяйство страны - тут нужен тоже незаурядный, очень честный и действительно преданный стране хозяйственник с головой и руками. Может хоть он с финансистами российскими разберется, всех заморских гадов из сфер управления страной уберет и котам рыжим непотопляемым кислород перекроет. Но это мечты..... "Зарницы счастья"
Evgenija Palette
Блажен, кто верует... Эта сволочь никакого понятия о долге и чести не имеет. (не обучены). Они понимают только репрессии и отъемы. Назовите хоть один отъём... То-то... Там на х. надо перетряхнуть всё, и учредить совсем другой экономический и политический строй...
Георгий Лазаревич
Ирина: "Наши стулья - это наши стулья, а ваши стулья - это наши стулья"
Boris Voronin
Пора сменить вообще общую тональность с америкосами: 1. Возврат Аляски на первое место!!! Северный морской путь - это СВЯТОЕ, Русская морская территория!!! Интересы России на !-ом месте ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!!!
Сергей Шевцов
И на любое вторжение - отвечать адекватно: независимо - корабль это, самолёт или человек/войска.

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