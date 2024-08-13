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В России будет отечественная альтернатива системам Android и iOS. Когда?

В России будет отечественная альтернатива системам Android и iOS. Когда?

Российская компания, разработчик ALT Linux, «Базальт СПО» начала разработку новой российской альтернативы операционных систем (ОС) Android и iOS с открытым кодом.

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