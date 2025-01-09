Ваххабиты устроили провокацию, исполнив нашиды на фоне кремлёвской башни

В Краснодаре, как только православный праздник, так в Дендрарии пляшут кришнаиты со своей "Харей..."вместо каких-либо христианских обрядов! Снова толерантим?! А церковь где?!

НК

Наталья Котельникова

Как и всё от этих - провокация! Всё творят специально и напоказ. Зря с ними церемонятся, нужно было забрать показательно и в ФСБ, если пропадут с радаров. Это враги, возбуждают массы и злят специально. А потом ,такие как Матвейчев или Федоров, клоуны от едросов, предлагают отстреливать русских и это с трибуны ГД. Ну ребята, вы даёте. Кругом пятая колонна.