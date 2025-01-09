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Ваххабиты устроили провокацию, исполнив нашиды на фоне кремлёвской башни

Ваххабиты устроили провокацию, исполнив нашиды на фоне кремлёвской башни

Avia.pro - СМИ На фоне Кремлёвской башни в православное Рождество разразился эпизод, который моментально вызвал бурю обсуждений в обществе.

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Комментарии
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Н
Наталия
В Краснодаре, как только православный праздник, так в Дендрарии пляшут кришнаиты со своей &quot;Харей...&quot;вместо каких-либо христианских обрядов! Снова толерантим?! А церковь где?!
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2 час.
ez
elena zimina
ФСБэшники из кустов наблюдали...
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Как и всё от этих - провокация! Всё творят специально и напоказ. Зря с ними церемонятся, нужно было забрать показательно и в ФСБ, если пропадут с радаров. Это враги, возбуждают массы и злят специально. А потом ,такие как Матвейчев или Федоров, клоуны от едросов, предлагают отстреливать русских и это с трибуны ГД. Ну ребята, вы даёте. Кругом пятая колонна.
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1 час.

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