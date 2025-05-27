Миллиардер Владимир Потанин стал владельцем доли в "Яндексе"

Владимир Потанин, глава "Интерроса" и "Норникеля", а с недавних пор и банков "Т-Банк", Росбанк и "Точка", приобрел через совместное предприятие с "Т-Технологиями" почти 10% акций российской части "Яндекса".
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