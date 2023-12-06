Лондон объявит санкции против военных поставщиков России

Великобритания намерена в среду, 6 декабря, объявить, что вводит санкции против иностранных физических и юридических лиц, поставляющих в Россию оборудование и комплектующие потенциально военного назначения.
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